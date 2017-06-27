Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Арменией и Россией об Объединенной группировке войск, информация об этом размещена на сайте парламента.

Соответствующее соглашение было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.

В марте Владимир Путин и его армянский коллега Серж Саргсян провели переговоры и высоко оценили создание Объединенной группировки сил двух стран. Президенты отметили, что Россия и Армения будут активно сотрудничать для обеспечения гарантии безопасности в регионе, а также совместно противодействовать вызовам и угрозам безопасности. Именно для этого и создается Объединенная группировка войск (сил) РФ и Армении.