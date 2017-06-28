Комитет Госдумы по госстроительству доработал ко второму чтению правительственный законопроект о выделении судьям квартир в собственность в случае, если они будут признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Об этом «Известиям» рассказал глава профильного комитета Павел Крашенинников. Законопроект был внесен правительством еще в 2007 году и принят в первом чтении в 2008-м. С тех пор палата к нему не возвращалась. В Судебном департаменте при Верховном суде «Известиям» заявили, что «в целом поддерживают» инициативу, в самом же ВС РФ законопроект «пока анализируют».

— Мы решили еще раз его (законопроект — «Известия») обсудить, направить в Минфин, Верховный суд РФ, Судебный департамент при ВС, чтобы они прислали свои предложения. Он лежит, это неправильно, — объяснил «Известиям» Павел Крашенинников решение вернуться к рассмотрению инициативы правительства. — Нужно принимать какое-то решение.

Вопрос с обеспечением судей квартирами возник в 2005 году, когда из закона «О статусе судей в РФ» исчезла гарантия на получение жилья в собственность. Судей приравняли к следователям, прокурорам и другим служащим, квартиры которым выдаются из специализированного жилищного фонда, то есть во временное пользование. В собственность их оформить нельзя.

В Судебном департаменте при ВС «Известиям» пояснили, что сейчас жилье судьям предоставляется за счет госбюджета, финансирование идет в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». Согласно приказам Суддепа, на жилье могут рассчитывать те, у кого нет квартиры в собственности или по социальному найму, либо ее площадь в расчете на каждого члена семьи меньше учетной нормы (в каждом регионе она своя — например, в Москве она составляет 10 кв. м на человека), либо помещение не является жилым. К нуждающимся в квартире относятся и те, кто проживает на одной площади с несколькими семьями, среди которых есть человек с тяжелой формой хронического заболевания (перечень заболеваний утверждается правительством).

Адвокат Сергей Спиридонов, ранее занимавший пост замглавы Арбитражного суда Астраханской области, в беседе с «Известиями» указал на отсутствие в ст. 19 закона «О статусе судей в РФ» специальной нормы, определяющей механизм бесплатной передачи судьям жилья в собственность. Таким образом, любые решения о бесплатной передаче жилья судьям в рамках ФЦП будут неправомерны, полагает он. Конституционный суд РФ в 2008 году указал, что недопустимо делегировать полномочия по определению правил материального обеспечения судей правительству.

По данным Суддепа при ВС, на 1 сентября 2016 года нуждающимися в жилье были признаны 2248 судей. Сейчас совместно с Советом судей РФ в Судебном департаменте рассчитывают объем финансирования, который потребуется «для решения вопроса по обеспечению жилыми помещениями всех судей, признанных нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями, в течение трех лет».

Согласно правительственному законопроекту, критерии признания судей «нуждающимися» необходимо прописать в самом законе «О статусе судей в РФ», а не относить это к полномочиям кабинета министров. Именно на это указывал и Конституционный суд РФ в 2008 году.

Кому положено жилье

В варианте, подготовленном комитетом, критерии «нуждаемости» дополнены. Так, на собственное жилье смогут рассчитывать те, кто живет в служебной квартире, независимо от ее площади. При этом сохранилась идея правительства о признании нуждающимися судей, у которых на каждого члена семьи приходится менее 15 кв метров, а не менее учетной нормы. Также квартира будет полагаться и недавно назначенным судьям, не имеющим жилья по месту нахождения суда, либо живущим в коммунальных квартирах. О тех, кто проживает в общежитиях, в законопроекте не сказано.

Имеющие судейский стаж более пяти лет смогут получить квартиру в собственность сразу, если они не получали жилье ранее. Судьи-«новички», нуждающиеся в улучшении жилищных условий, также смогут рассчитывать недвижимость, но уже по договору-купли продажи под залог квартиры: обязательства по оплате «сгорят» после пяти лет службы. Если же человек решит уйти с должности раньше, ему придется заплатить за жилье.

Финансирование должно вестись за счет федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых КС и ВС и Суддепу при ВС, следует из законопроекта.

В Судебном департаменте «Известиям» сообщили, что проект «в целом поддерживают» и уже передали свои замечания в Госдуму. В Верховном суде РФ заявили, что «еще анализируют» документ.

Сергей Спиридонов полагает, что законодатель вправе — но не обязан — включать в закон нормы о предоставлении жилья судьям в собственность бесплатно, поскольку ранее эта обязанность была возложена на органы местного самоуправления. По его мнению, специализированный жилой фонд Суддепартамента при ВС в каждом субъекте может обеспечить соблюдение материальных гарантий независимости правосудия, удовлетворить потребности судей в улучшении жилищных условий на период исполнения ими полномочий, а также позволит проводить экономное расходование бюджетных средств.

— Кроме того, с моей точки зрения, существование механизма возможности бесплатной передачи жилья судьям от государства может восприниматься как некий элемент «зависимости» носителя судебной власти от государства, — говорит он.

По его словам, вопросы надлежащего материального обеспечения судей могут решаться в формате бюджетного перераспределения, а также за счет льгот или изменения размера денежных поощрений, доплат за выслугу лет.

Законопроект могут рассмотреть во втором чтении уже в осеннюю сессию.