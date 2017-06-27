Писатель Эдуард Успенский адаптирует к современности 30 новых серий «Простоквашино». Об этом сообщил автор, который участвует в создании продолжения мультипликационного сериала.

По его словам, в продолжении его оригинальной истории «Трое из Простоквашино» зрители увидят, как изменился жизненный уклад деревни вместе с государством. Успенский также поделился некоторыми подробностями сюжета будущих серий. В частности, тем, что почтальон Печкин поступит на государственную службу, а кот Матроскин и пес Шарик откроют свой бизнес, сообщает «ТВ Центр».

Бюджет мультсериала составляет 300 млн рублей. Снят он будет в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D. На экраны 30-серийное продолжение «Простоквашино» выйдет с 2018 по 2020 год.