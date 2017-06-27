Администрация Кемского муниципального района Карелии пыталась обжаловать в Верховном суде республики решение о выплате компенсаций детям, на которых напали бездомные собаки. Приговор Кемского городского суда был вынесен по искам прокуратуры.

Наказание заключалось в выплатах двум пострадавшим. Причиненный моральный вред был оценен в 20 тыс. и 5 тыс. рублей. Но администрация была не согласна с этим, пишет ИА «Карелinform».

Как установлено в Верховном суде Карелии, безнадзорные животные покусали детей в том числе из-за того, что власти не принимают мер для отлова таких собак. Апелляция отклонена, администрации придется заплатить пострадавшим.