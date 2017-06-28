Игорь Леонидович Кириллов отмечает юбилей службы на телевидении. В эфир легендарный телеведущий впервые вышел в июле 1957-го, а в сентябре ему исполнится 85 лет. Корреспондент «Известий» встретилась с народным артистом у него дома на Смоленской набережной.

— Игорь Леонидович, телевидение затягивает, некоторые даже сравнивают его с наркотиком.

— Да, это наркотик. Более того, моя покойная супруга Ирина Всеволодовна, которая много лет проработала звукорежиссером, могла бы это подтвердить. Был случай, пришла она с работы, мама открыла дверь, а Ирина показывает в дверях пропуск на телевидение. Она ехала домой и прокручивала в памяти рабочий материал — телевидение не отпускало. Но творческая обстановка также мобилизует человека. Заставляет его работать так, чтобы каждый день приносил что-то новое.

То телевидение, на котором мне выпало счастье работать, было искусством. Жаль, что сейчас из искусства оно перешло, как и вся наша жизнь, в бизнес. Телевидение — это зеркало нашей жизни, оно отражает все, что происходит в стране. Генетически поколения меняются раз в 18–20 лет, а телевизионные поколения меняются значительно раньше, через 8–10 лет. И очень приятно, когда наших прежних ведущих узнают совсем еще молодые люди.

— А вас узнают сегодня на улицах?

— Иногда. Однажды я шел по Арбату, на мне была белая бейсболка, как у Николая Николаевича Дроздова, в профиль мы похожи. На скамеечке мальчишки пили квас, говорят друг другу: «Ребята, смотри, в мире животных идет!» Я помахал им рукой и поскорее ретировался, чтобы не разочаровывать. А какую популярность еще недавно имела тетя Валя — Валентина Леонтьева. Апогей ее творчества — программа «От всей души». Многие наши дикторы были к тому же отличными ведущими программ. А дядя Володя — Владимир Иванович Ухин! Знаете, как его любили дети?

— Вот я вас, например, с дядей Володей путала.

— Просто сразу после передачи «Спокойной ночи малыши» была программа «Время». Пока вас, ребенка, оттаскивали от телевизора и укладывали спать, я появлялся с официальными новостями. После мультяшек заявления ЦК КПСС очень хорошо смотрелись.

— Вы даже советский официоз умели читать с душой. Наверное, поэтому от имени генсека Брежнева читали поздравления с Новым годом.

— Пришел Леонид Ильич поздравлять с Новым годом. А тогда еще не было суфлера. Как быть? А это же большое поздравление. Наши информационные редакторы Володя Степанюк и Коля Миронкин купили обои и на обратной стороне фломастером всю речь эту написали. Один разворачивал этот рулон, а другой незаметно для зрителей стоял за Леонидом Ильичем и дирижировал, показывая, с какой скоростью обои разворачивать. Если бы вы видели эту сцену… Но потом все-таки предложили мне прочитать поздравление.

— Вы по профессии актер, почему выбрали не театр, кино, а телевидение?

— Я очень хотел стать режиссером, это моя детская мечта. В юности на меня особенно подействовал фильм «Весна», где знаменитый актер Николай Черкасов сыграл колоритного режиссера. На телевидение я пришел с желанием работать режиссером.

Руководитель студии Сергей Петрович Алексеев принял меня, я показал ему какие-то свои режиссерские разработки по любимым произведениям. Он сказал: «Хорошо, но, чтобы стать режиссером, вам сначала нужно поработать помощником режиссера, потом ассистентом, ну и потом будете режиссером третьей категории, потом второй, первой и может быть, в конце концов режиссером-постановщиком. Лет этак через 25».

И я начал работать, мечтая о том, что к 50 годам смогу, наконец, снимая шедевр, крикнуть «Мотор»! На телевидении уже были ПТС (передвижные телевизионные станции), работать довелось и на гала-концертах, и на Международном фестивале молодежи. Ребята приехали со всех уголков земного шара, тогда впервые открылся железный занавес, мы увидели мир.

— Как же в вас разглядели диктора «Последних известий»?

— До меня в 1956 году диктором на телевидении работал Андрей Николаевич Хлебников, но он перешел на радио. Оставались лишь женщины — Нина Кондратова, Валентина Леонтьева, Анна Шилова, Людмила Соколова. Объявили конкурс, и меня мой программный режиссер порекомендовал.

Помню, мы с покойной женой, с которой были очень дружны еще со школьных лет, раздумывали: участвовать мне или нет? Решили, что да, а получится ли, это как судьба повернет. Читал и прозу, и стихи — я же все-таки артист, спел под гитару. Почитать с листа для меня особого труда не составило, к речи, умению быстро схватывать текст, нас, студентов, с первого курса приучали. Память была хорошая, в заключении я даже прочитал наизусть вчерашние новости — несколько заметок из газеты «Правда».

Закончилось мое испытание, вернулся я к текущим делам помощника режиссера, но открывается дверь, и в студию входит Сергей Александрович Захаров — режиссер знаменитых программ. «Нет, — говорит, — никуда не пойдешь, ты теперь наш, через два часа у тебя прямой эфир — «Последние известия». И дальше всё как в тумане.

— Явно судьба.

— Думаю, да, к тому же и день был такой — 27 сентября. Это воздвижение Креста Господня, большой православный праздник. А по старому стилю — 14 сентября, мой день рождения. Так сошлись звезды. Но первый выход в эфир всё равно был, конечно, ужас. Хорошо, что меня приняли и поддержали Нина Владимирова Кондратова, Валентина Михайловна Леонтьева, Анна Николаевна Шилова, Людмила Васильевна Соколова и надавали ценных советов. У нас же тогда СССР был — страна советов.

— Приятный молодой человек каждый день на экранах. Трудно было не заболеть звездной болезнью?

— Моя учительница Ольга Сергеевна Высоцкая с самого начала мне говорила: важно, чтобы не было самомнения. Будут письма и признания, но нужно относиться к этому критически. На тебя смотрит много людей, и не всем ты нравишься. И кроме того, популярность — это недолго. Я сравниваю такую славу с бабочкой или мотыльком. Порхает недолго, а потом всё, забыт.

— Многие люди терпеть не могут свой голос в записи и изображение на экране, вы всегда нравились себе?

— Не нравился никогда. Я и сейчас не могу себя видеть. Когда был моложе, там было другое: мы не видели себя, были живые эфиры.

— Тембр вашего голоса оценил даже знаменитый певец Стинг. Он использовал фрагмент программы с вашим участием в своей знаменитой композиции Russians. Спрашивал разрешения, вы общались?

— Никакого разрешения не было вообще-то. Я когда услышал песню, был очень удивлен. Но со Стингом мы всё же познакомились. Однажды Иван Ургант пригласил меня к себе в программу, когда приезжал Стинг, он захотел со мной встретиться. Певец говорил на английском, я на русском, мы посмотрели друг на друга и разошлись. Вот и вся моя встреча с известным британским исполнителем. У нас на телевидении в 1980-е годы была возможность с эфира смотреть, скажем, CNN по нашим спутникам. А они могли видеть наши передачи, которые шли на орбиту. Это часов восемь-девять разницы. Поэтому у них в эфире я часто появлялся.

— Вы — современник знаменитого Левитана, довелось с ним лично познакомиться?

— Да, конечно. Начав работать на телевидении, я почти каждый день приезжал к моей наставнице Ольге Сергеевне Высоцкой с текстом вчерашних новостей. И мы с ней отмечали все плюсы и минусы выступления. Однажды во время одного из этих уроков она сказала: «Игорь, сегодня вы познакомитесь с Юрием Борисовичем Левитаном». Для меня он был не просто кумир. Я был мальчишкой, когда началась война. Помню черный репродуктор, из него доносится его голос. Я представлял Левитана таким двухметровым богатырем, огромным гигантом. Будет ли он со мной разговаривать?

И вдруг входит невысокого роста человек в очках, улыбается и говорит: «Здравствуйте, Игорь!» Говорит своим, узнаваемым миллионами граждан голосом. Я через пять минут обо всем забыл. Он был гениальным диктором и простым, добрым, отзывчивым человеком. Это большое счастье — быть с ним знакомым.

Помню, когда отмечали его 70-летний юбилей, после торжественной части, на которой было много официальных лиц, включая руководителей партии и правительства, мы пригласили его в наше телевизионное кафе на самодеятельный «Огонек». И ему понравились песни, шутки, он очень ценил и любил хороший юмор.

— Знаменитые «Голубые огоньки», как и новости, тоже ведь шли в прямом эфире?

— Конечно. По субботам. Мы вели их с Анной Николаевной Шиловой, так как все время вместе, нас считали мужем и женой. Вся страна — на фабриках, заводах, институтах, школах — играла тогда в КВН и «Голубые огоньки»: передача была очень популярна.

Домой я ехал на трамвае № 14. Порой садишься в этот трамвай и с головой закрываешься газетой, чтобы тебя, не дай бог, никто не узнал. На этом же транспорте много девушек возвращалось домой со смены с фабрики. Едешь и думаешь: «Как хорошо, что они с работы и всего этого не видели». А бывало наоборот: «Огонек» прошел изумительно, глядишь на пассажиров и одна мысль в голове: «Эх, народ, как жаль, что вы не видели сегодняшний «Огонек».

Мы привыкали к одному единственному дублю и выкладывались на 100%. А второй и третий дубли — это уже техника, не то. Но зато видеозапись позволила нам снимать «Голубые огоньки» заранее. Делать такие программы, как «Песня года». Наши звезды, композиторы и поэты очень трепетно относились к этим передачам. Ностальгия по тем временам иногда обрушивается на меня, даже сны снятся на эту тему. Вот, например, после нашего разговора ночь будет нелегкая…

Справка «Известий»

Игорь Кириллов родился в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Более 30 лет вел программу «Время», основную информационно-политическую передачу в СССР. Работал комментатором, репортером, ведущим развлекательных программ ЦТ СССР. Возглавлял дикторский отдел на «Первом канале».