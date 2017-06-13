На фестивале «Кинотавр» состоялась презентация школы кино и телевидения «Индустрия» — первого профильного образовательного учреждения, открытого лидерами российского кинопроизводства для создания нового поколения творческих кадров. В мероприятии приняли участие режиссер и продюсер Федор Бондарчук, генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Ольга Паскина, продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

— Ключевое отличие нашей «Индустрии» в том, что это школа для бизнеса, — рассказала «Известиям» генеральный директор НМГ Ольга Паскина . — Мы хотим, чтобы и студенты, и эксперты, привлеченные к работе в школе, смотрели на кино и телевидение как на бизнес. В первую очередь у нас собрались практики — люди, которые хотят создавать коммерчески успешный продукт, способный конкурировать с международным контентом.

Стартует проект с пилотных курсов режиссуры, сценарного и операторского мастерства. Срок обучения — два года. По словам продюсера Михаила Врубеля, сейчас есть места примерно для 120 студентов. Учащимся предстоит самостоятельно написать сценарии и снять свои первые фильмы . А помогать им будут эксперты — продюсер Петр Ануров, режиссеры Егор Баранов и Кирилл Серебренников, продюсеры Сергей Сельянов, Тимур Вайнштейн и Антон Сиренко, кинокритик Антон Долин, сценаристы Алексей Казаков, Олег Маловичко и Андрей Золотарев, операторы-постановщики Михаил Милашин и Максим Осадчий. Получившиеся работы будут показаны на канале СТС, партнере школы.

— Философия школы «Индустрия» — подготовка новых кадров без отрыва от кинопроизводства, — сообщил Федор Бондарчук. — Принцип, на котором мы собираемся строить программу нашей школы, — сотрудничество со студиями, продюсерскими компаниями, кино- и телеиндустрией.

Поскольку обучение платное и не все действительно талантливые и способные люди смогут найти требуемые средства, организаторы решили выделить шесть грантов : два самой школы «Индустрия», по одному от НМГ, «Арт-Пикчерс», «Водорода» и холдинга СТС. В планах — увеличение количества грантов до 20–30% от общего числа мест.

— Это яркое событие в нашей индустриальной жизни, — отметил Сергей Сельянов. — Появление такой инициативы свидетельствует о том, что наша индустрия активно развивается. Особенно важна поддержка НМГ: кино — дело дорогое, и без качественного оборудования обучение вести невозможно. Наша ассоциация продюсеров кино и телевидения крайне заинтересована в притоке свежих, хорошо подготовленных кадров .

По словам Ольги Паскиной, главной целью студентов будет создание коммерчески успешных проектов.

— Большинство российских вузов обучают авторскому подходу к кино, — отметила Ольга Паскина. — Это приводит к тому, что киноиндустрия сегодня во многом дотационна. Мало инвесторов смотрят на кино и телеиндустрию как на прибыльный бизнес. Поэтому Национальная Медиа Группа как партнер школы будет гарантировать именно бизнес-направленность этого учреждения .

В «Индустрии» будут рады как молодым талантливым студентам, так и людям, уже работающим в кино-и телеиндустрии и желающим улучшить свое образование и повысить профессиональный уровень .

Вступительные экзамены будут проходить в июле-сентябре 2017 года. Программу вступительных испытаний можно найти на сайте киношколы industryfilm.school. Начало учебного года — 1 октября 2017 года.