Поездки в национальные парки и посещение природных заповедников с оздоровительными целями входят в моду, сообщили «Известиям» в Ростуризме. По данным ведомства, в прошлом году экотуризм выбрали на 10% больше путешественников, чем в 2015-м. В этом году интерес к природным красотам страны, причем не только со стороны россиян, но и иностранцев, продолжает расти. В тройку самых посещаемых нацпарков вошли «Лосиный остров», «Сочинский» и «Прибайкальский», а самыми перспективными направлениями названы Алтайский край, Карелия и озеро Байкал.

Развитие экологического туризма, когда путешественники едут в первую очередь за природными красотами и чистой окружающей средой, –одно из самых перспективных направлений в мировой туриндустрии, сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм). В последние годы количество экотуристов в России росло примерно на 3-5% в год. А в прошлом году интерес путешественников повысился более заметно.

– В 2016 году количество экотуристов в России выросло на 10% по сравнению с 2015 годом и составило 9 млн. человек. В 2017-м рост продолжился, – сказали «Известиям» в Ростуризме.

По данным ведомства, у россиян в число самых популярных национальных природных парков вошли «Лосиный остров» в столичном регионе, «Сочинский» в Краснодарском крае, «Прибайкальский» в Иркутской области, "Куршская коса" в Калиниграде, «Приэлбрусье» в Кабардино-Балкарии, «Шушенский бор» в Красноярском крае, «Кандры-Куль» в Башкирии, «Русский Север» в Вологодской области, «Хвалынский» под Саратовом и «Нижняя Кама» в Татарстане. Перспективными направлениями экотуризма называют Алтайский край, Карелию и Якутию.

В Ростуризме отметили, что развитие организованного экотуризма очень важно как с точки зрения удовлетворения потребности россиян в здоровом и интересном отдыхе, так и с точки зрения защиты окружающей среды. Путешественники, останавливающиеся в специально подготовленных зонах, где налажена система вывоза мусора, водоснабжения, водоотведения и водоочистки не оказывают негативного влияния на экосистему, в отличие от граждан, отдыхающих «дикарями».

Рост интереса к экологическому туризму в России отмечается и у иностранных путешественников. По данным Российской ассоциации медицинского туризма, экотуристы в Россию едут из Великобритании, Италии, Франции, Китая, Германии, США, Израиля, Испании, Японии, Южной Кореи, Ирана.

Советник главы Ростуризма и председатель комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин рассказал «Известиям», что устойчивый рост потока как внутренних туристов, так и иностранцев, продолжится.

– Современный человек хочет есть экологически чистые продукты, отдыхать в чистых природных зонах, где есть реки, горы, леса. С этой точки зрения очень понятен интерес иностранных граждан. У нас много природных парков, развит сектор сельского туризма. К тому же такие турпотоки ведут к развитию малого бизнеса в регионах. Но у нас есть большие инфраструктурные проблемы, которые нужно решать. И в этой сфере туризма должно развиваться государственно-частное партнёрство, – отметил он.