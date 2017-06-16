Минприроды обратилось в правительство России с просьбой о помощи в создании особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Ведомство ссылается на отказ Министерства финансов в согласовании соответствующих актов. Кроме того, одна из территорий — «Ладожские шхеры» — стала предметом спора Минприроды и Росрыболовства. Согласно концепции развития системы ООПТ до 2020 года, в 2017 году должны появиться шесть охранных зон.

В этом году в соответствии с концепцией ООПТ и планом проведения Года экологии должны быть созданы следующие охранные территории: национальные парки «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области и «Ладожские шхеры» в Республике Карелия, государственные природные заповедники «Восток Финского залива» в Ленобласти и «Васюганский» в Томской и Новосибирских областях, федеральные заказники «Новосибирские острова» в Якутии и «Соловецкий архипелаг» в Архангельской области. Из них пока появился только национальный парк «Сенгилеевские горы». Все остальные остаются под вопросом. В связи с этим замминистра природы Светлана Радченко направила письмо вице-премьеру Александру Хлопонину (документ имеется в распоряжении «Известий»).

В обращении говорится, что проекты актов о создании пяти ООПТ подготовлены и находятся на утверждении в различных федеральных органах. Однако Министерство финансов вместо согласования запросило финансово-экономические обоснования создания бюджетных учреждений для управления новыми ООПТ. По утверждению Минприроды, само создание новых охранных территорий никаких материальных вложений не потребует. На первых порах управлять ими будет Росприроднадзор. Позже для каждой территории создадут управляющее учреждение, и финансы для их содержания все же понадобятся. Всего до 2020 года запланировано создание еще семи национальных парков и восьми государственных природных заповедников. По данным Минприроды, для управления новыми ООПТ ежегодно будет требоваться около 650 млн рублей.

«Неконструктивная позиция Минфина России, отказывающего в согласовании актов о создании ряда заповедников в рамках предусмотренных Минприроды России средств федерального бюджета, препятствует исполнению соответствующих решений правительства России», — говорится в письме Александру Хлопонину.

Создание национального парка «Ладожские шхеры» споткнулось о другую проблему — проект не может пройти согласование в Росрыболовстве. Федеральное агентство считает, что в границы парка не должны войти наиболее продуктивные рыбоводные участки.

— Среди водных биоресурсов Ладожского озера нет видов, нуждающихся в особой охране. Запасы всех промысловых объектов находятся на высоком уровне и активно осваиваются рыбопромышленными предприятиями. Минсельхоз России установил на Ладожском озере общий допустимый улов на 2017 год. Кроме того, на Ладожском озере предоставлены в пользование участки для рыбоводства, их границы примыкают к проектируемому национальному парку, — сообщили в пресс-службе агентства.

В Росрыболовстве отметили, что статус национального парка помешает рыбоводным хозяйствам обустраивать необходимую им инфраструктуру.

— Создание национального парка «Ладожские шхеры» в границах, определенных проектом, приведет к нарушению прав пользователей рыбопромысловых и рыбоводных участков. Кроме того, станет причиной исключения из хозяйственного использования самых продуктивных районов добычи водных биоресурсов. Согласование проекта возможно при условии исключения рыбоводных участков из границ предполагаемого национального парка, — отметили в Росрыболовстве.

Минприроды утверждает, что все участки, рекомендованные Росрыболовством к исключению из ООПТ, оно уже исключило. Но региональные ведомства продолжают формировать новые участки, и это требует повторного согласования проекта, что ведет к затягиванию процесса создания национального парка.

Ведомство направило 2 июня письмо исполняющему обязанности губернатора Республики Карелия Артуру Парфенчикову (есть в распоряжении «Известий»), в котором просит его не допустить формирования новых рыбопромысловых участков в границах создаваемого национального парка.

На просьбу «Известий» прокомментировать внутреннюю переписку Минприроды по поводу создания новых заповедников в пресс-службе ведомства ответили, что надежда на выполнение плана 2017 года всё еще остается.

— Мы обсуждаем вопрос с Минфином России и Росрыболовством. Рассчитываем в ближайшее время снять все разногласия. Минприроды считает, что оснований для них нет, — уточнили в Минприроды. — Создание охраняемых природных территорий стоит в плане мероприятий по Году экологии, это приоритетные задачи. Большинство документов о создании ООПТ находятся в высокой стадии готовности. Мы рассчитываем выполнить план.

В Минприроды Карелии в ответе на запрос «Известий» уточнили, что письмом от 14.03.2017 правительство республики согласовало проект национального парка «Ладожские шхеры» без замечаний. Исключение из ООПТ дополнительных рыбоводных участков, сведения о которых поступили позже, «не представляется возможным».

Министерство финансов не предоставило «Известиям» оперативного ответа.

Справка «Известий»

Первый заповедник в истории России был основан 29 декабря 1916 года (по старому стилю) на берегу озера Байкал с целью охраны баргузинского соболя. В 2017 году страна отмечает столетие заповедной системы. Всего в России на сегодняшний день создано более 13 тыс. особо охраняемых природных территорий разных уровней и категорий. Федеральная система ООПТ сейчас включает 103 государственных природных заповедника, 51 национальный парк, 59 федеральных заказников. Совокупная площадь всех федеральных ООПТ составляет 3% территории России, ООПТ всех категорий — 11%.