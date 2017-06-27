Ученые химического факультета МГУ предупреждают об опасности популярного компонента кремов от загара — авобензона, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые смоделировали реальную ситуацию, когда солнцезащитный крем на коже купающихся людей контактирует с водой в бассейнах.

Исследования показали, что при взаимодействии с хлорированной водой и ультрафиолетовым излучением авобензон распадается на вредные химические соединения.

В воде компонент солнцезащитного крема разрушается и образует два десятка органических соединений, принадлежащих к классам ароматических кислот и альдегидов, фенолов и ацетофенонов.

Наиболее токсичными продуктами оказались фенолы и хлорированные ацетофеноны. Между тем хлорацетофенон входит в состав слезоточивых смесей, которые использует полиция для разгона митингов.

Ученые продолжают исследования. По их данным, при хлорировании или бромировании морской воды ассортимент продуктов распада авобензона будет еще шире. Если в воде присутствуют соли меди, то в больших количествах образуется бромоформ, который может вызвать расстройства печени и почек, а также нарушение работы нервной системы.

Кремы от загара, в состав которых входит авобензон, используют миллионы людей во всем мире.