В селе Моховом Новодеревеньковского района Орловской области состоялся молебен в честь начала реконструкции церкви, построенной в 1777 году. Кирпичное здание с декором в формах раннего классицизма появилось там благодаря меценату Иосифу Шитилову, который был крупным сельскохозяйственным и общественным деятелем того времени, он занимал пост президента Московского общества сельского хозяйства.

Возле храма находится его могила. Также там похоронен основатель степного лесоразведения Франц Майер. В 1930 году церковь закрылась, пишет InfoOrel.ru. Сейчас верхние ярусы колокольни сломаны.

В 2016 году на агарном форуме «Шатилово» было решено начать реконструкцию на пожертвования и спонсорские средства. К настоящему моменту готова проектно-сметная документация.