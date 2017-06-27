Российская нелегальная разведка спустя 95 лет после создания занимает достойное место на «невидимом фронте», констатирует Служба внешней разведки.

В среду управление нелегальной разведки СВР, работа которого известна большинству жителей страны по отечественным фильмам, отметит юбилей.

«Сегодня нелегальная разведка продолжает стоять в едином боевом строю СВР России, занимая достойное место на «невидимом фронте». Трудно переоценить значение этой деятельности», - говорится в сообщении СВР.

Как уточняет ведомство, в 1922 году нелегальная работа была предусмотрена властями «в качестве одного из дополнительных инструментов решения стоящих перед разведкой задач».

«За долгие годы деятельности нелегальная разведка России окрепла, закалилась и в полной мере доказала свою эффективность», - отмечает СВР.