СК возбудил уголовное дело по факту покушения женщины на спящую мать и двоих дочерей. Об этом сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Московской области Елена Фокина.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июня в подмосковном поселке Горки. По данным следствия, 31-летняя москвичка ударила ножом в грудь спящую мать, после чего несколько раз ударила ножом в живот спящих дочерей – Анастасию и Ксению, сообщает Life.ru. Все пострадавшие – 52-летняя мать подозреваемой и девочки 2-х и 11 лет – госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, подозреваемую мог натолкнуть на преступление недавний развод.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство трех лиц, в том числе и малолетних». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.