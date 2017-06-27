Более 85,6 тыс. австралийцев заявили о том, что имеют русские корни. Об этом стало известно после публикации официальных результатов переписи населения Австралии, проведенной в 2016 году.

Более 60 тыс. австралийцев с русским корнями сообщили, что оба их родителя родились за рубежом, более чем у 11 тыс. - уроженцем другой страны был один из родителей, более чем у 12 тыс. - оба родителя родились в Австралии. Остальные участники переписи не ответили на вопрос о месте рождения родителей.

Согласно переписи, более 50 тыс. австралийцев разговаривают дома на русском языке, сообщает ТАСС.

По данным национального Бюро статистки, общая численность населения Австралии превысила отметку 23,4 млн человек.