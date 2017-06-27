Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди обратились к правительству Пакистана с просьбой гарантировать безопасность границ, чтобы не допустить атак террористов с его территории.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам их встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне.

«Лидеры обратились к Пакистану с просьбой обеспечить гарантии, что территория не используется для террористических атак на другие страны», – говорится в распространенном документе.

Также Трамп и Моди обратились к властям Пакистана с просьбой о быстрой выдаче преступников, ответственных за атаки в Мумбаи и другие террористические акты, которые были совершены пакистанскими группами.