Нападающий «Челси» Бертран Траоре перешел «Лиона». Трансфер 21-летнего футболиста обошелся французскому клубу в €10 млн.

Как передает «Спорт-Экспресс», соглашение сторон будет действовать до лета 2023 года. Траоре подписал с французским клубом контракт на пять лет. Помимо трансфера лондонский клуб получит 15% от суммы последующей продажи игрока.

В минувшем сезоне Траоре на правах аренды выступал за «Аякс». За это время форвард забил 13 голов и отдал шесть голевых передач в 39 матчах.

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