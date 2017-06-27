Режим чрезвычайной ситуации введен в Забайкальском крае из-за сухой ветреной погоды и природных пожаров.

Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

«На территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на утро 27 июня в крае продолжаются 34 лесных пожара на площади 2,8 тыс. гектаров, а также 10 пожаров локализованы на площади 2,3 тыс. гектаров. За сутки потушено шесть пожаров.