Президент США Дональд Трамп заявил, что никто «даже близко» не делает военную технику так, как ее делают США.

Об этом американский лидер сказал, поблагодарив премьер-министра Индии Нарендру Моди за покупку военного оборудования у США.

«Спасибо огромное за технику, за заказ техники у США... Никто не делает военное оборудование так, как делаем мы», — цитирует его «РИА Новости».

Госдепартамент в понедельник одобрил поставку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех авиационных двигателей. Общая стоимость сделки оценивается в $366 млн.