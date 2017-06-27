Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. Об этом сообщили в региональной группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Извержение вулкана произошло во вторник утром по местному времени. Согласно данным, шлейф пепла протянулся примерно на 20 км к юго-западу от Карымского.

Эксперты присвоили вулкану «оранжевый» код опасности для авиации, представляющий угрозу для низколетящих самолетов. На сегодняшний день Карымский является одним из наиболее активных вулканов Камчатки. Извержение здесь началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор.