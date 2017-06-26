Временная администрация казанского Анкор Банка обнаружила признаки вывода активов со счетов кредитной организации незадолго до отзыва лицензии.

Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Назначенная ЦБ временная администрация выявила, что руководство банка провело ряд сделок с ценными бумагами, что могло привести к выводу капитала.

Также выяснилось, что банк выдавал средства сомнительным заемщикам, а также организациям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.

По оценке временной администрации стоимость активов Анкор Банка не превышает 2,9 млрд рублей. При этом обязательства перед кредиторами составили 6,5 млрд рублей.

ЦБ направил данные о сомнительных операциях с ценными бумагами руководства банка в Генеральную прокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.