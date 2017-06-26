Представители сборных Англии и Германии заявили о нежелании размещаться в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Как передает ESPN, причиной стали дорожные пробки в российской столице.

Сообщается, что во время Кубка Конфедераций главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт побывал в России и оценил транспортную обстановку в городах-участниках мундиаля. Дорожной ситуацией в Москве наставник остался недоволен. Представители Германии хотят базироваться в Сочи из-за благоприятных климатических условий.

Напомним, первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. Ранее сообщалось, что для участников мундиаля оргкомитет подготовил 65 тренировочных баз, из них 23 находятся в Москве.