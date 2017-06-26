Областной суд Тверской области оставил под арестом до 18 сентября бывших руководителей компании «Тверская генерация».

Следователи, считают, что по их вине в Твери был сорван отопительный сезон 2015-2016 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее, 22 июня, Центральный районный суд Твери продлил арест экс-гендиректора компании Яна Горелова и бывшего исполнительного директора компании Сергея Горохова, однако их адвокаты пытались обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.

Следователи считают, что Горелов и Горохов не выполнили требования по проведению эксплуатационных испытаний и плановых ремонтов теплосетей в период подготовки к отопительному сезону. Из-за этого зимой произошли многочисленные прорывы на магистральных трубопроводах в нескольких районах Твери.

В отношении Горелова и Горохова также расследуется уголовное дело о халатности при проведении ремонтных работ на теплосетях, в результате которой в котлован с горячей водой провалился ребенок, получивший серьезные ожоги.