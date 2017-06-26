Граждане Евросоюза должны будут заново собирать документы для получения статуса резидента в Соединенном Королевстве из-за того, что Министерство внутренних дел Великобритании изменило процедуру приема прошений для проживания в стране. Об этом пишет британская газета Independent.

Для получения постоянного вида на жительство необходимо заполнить 85-страничный формуляр, заплатить 65 фунтов стерлингов, а также оплатить юридические услуги. Прошение о праве проживания в Соединенном Королевстве уже подали более 135 тысяч граждан ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала упростить данную процедуру европейским гражданам. При этом Мэй выразила надежду на такое же отношение к британским подданным со стороны правительств европейских стран. Свои предложения по этому вопросу премьер-министр представила на прошлой неделе, однако они не нашли поддержки среди коллег Мэй по ЕС. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что разработки премьер-министра Великобритании не оправдали его ожиданий и не смогут изменить ситуацию в лучшую сторону.