Отделения медпомощи школьникам и детсадовцам укомплектованы врачами на 60%, а медсестрами — на 77%. При этом медработники трудятся на полторы ставки, оказывая помощь в течение дня в нескольких образовательных учреждениях. В итоге медкабинеты большую часть времени закрыты, никто не контролирует пищеблоки, не проводит профилактическую работу, а в случае ЧП детям и педагогам приходится рассчитывать только на скорую помощь. Таковы результаты исследования НИИ гигиены и охраны детей и подростков Минздрава РФ.

Эксперты проанализировали укомплектованность отделений медпомощи обучающимся. Информацию предоставили 33 субъекта России. В среднем укомлектованность врачами-педиатрами составляет 58,9%, а медсестрами — 77,8%. При этом количество детей на одного врача-педиатра и на одну медсестру значительно превышает норматив (в 1,6–6 раз).

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ, завкафедрой гигиены детей и подростков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАН Владислав Кучма рассказал «Известиям», что нормативы, рекомендуемые Минздравом, не выполняются во многих регионах.

— Ситуация зависит от глав регионов и руководителей органов управления в сфере здравоохранения, что связано с непониманием ими значения школьного здравоохранения, — сказал Владислав Кучма.

Он отметил, что многие школьные врачи и медицинские сестры работают на полутора и более ставках и вынуждены перемещаться из школы в школу.

— Конечно же, этого времени для оказания медицинской помощи и проведения профилактической работы недостаточно. В настоящее время существует потребность в медиках в течение всего дня. Это говорят и родители, и защитники прав пациентов, — сказал специалист.

Заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны детей и подростков Ирина Рапопорт рассказала «Известиям», что медсестры по расписанию бывают в школах всего два-три раза в неделю в течение трех часов, а врачи — еще реже.

— Профилактическая работа вообще не ведется, за исключением вакцинации, некому оказывать первичную помощь при обращении детей в медицинский кабинет, — отметила Ирина Рапопорт.

По ее словам, анализ обеспеченности школ медработниками проводился на основе соотношения численности детей в организованных коллективах и количества персонала в отделениях медицинской помощи обучающимся (ОМПО) в поликлиниках. Штатные нормативы (один врач-педиатр на тысячу школьников, один врач по гигиене детей и подростков на 2,5 тыс. обучающихся и одна медсестра на 100 детсадовцев и на 500 обучающихся) в ряде регионов превышены в несколько раз. Например, в Республике Саха (Якутия) на одного врача приходится более 5 тыс. детей (в пять раз больше), а на одну медсестру — 1,3 тыс. детей (в 2,6 раза больше).

Ирина Рапопорт рассказала, что наиболее остро стоит проблема обеспеченности медиками дошкольных организаций. Раньше они числились в системе образования, но в ноябре 2013 года были переведены в систему здравоохранения. При этом во многих субъектах их стаж работы в детсадах и яслях не был учтен как медицинский.

— Получилось так, что медсестры, прекрасные специалисты, проработавшие по 30 лет в детских садах, оказались с мизерной зарплатой выпускников медучилища. И они стали переходить на другие должности и работы, — сказала профессор.

Медики, работающие в большинстве школ, всегда числились в системе здравоохранения. Около десяти лет назад был подготовлен приказ о повышении им зарплаты, однако документ так и не был принят.

— В тарифах ОМС нет многих функций, которые выполняет медперсонал в школах и дошкольных организациях. Также на сотрудников ОМПО не распространяются стимулирующие выплаты, которые получают их коллеги из других отделений детских поликлиник. Поэтому они уходят из школьной медицины, — сказала Ирина Рапопорт.

Эксперты давно говорят, что необходимо вернуть медработников в школы.

— Ситуация абсолютно ненормальная, когда медсестры и врачи время от времени приходят в учебные организации. Есть СанПиН, по которому ежедневно медработник должен проверять пищеблок, однако это требование не выполняется. И никто на это не обращает внимания, — сказал председатель всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. Он также отметил, что в школах и детсадах довольно часто дети получают травмы, приходится ждать скорую помощь.