Владельцы популярного мессенджера Telegram по-прежнему отказываются от диалога с Роскомнадзором. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, отметив, что ведет продуктивное сотрудничество почти со всеми крупнейшими компаниями в этой сфере.

«Практически со всеми крупнейшими коммуникационными компаниями, которые владеют мессенджерами и социальными сетями, и иными каналами коммуникации у нас есть диалог, и диалог продуктивный», — сказал Жаров в эфире телеканала «Россия 1».

При этом глава ведомства отметил, что Роскомнадзор требует от владельцев Telegram сообщить пять идентификаторов для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации, а не для получения доступа к личной переписке пользователей.