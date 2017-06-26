Президент США Дональд Трамп вошел в список самых влиятельных людей интернета по версии американского журнала Time.

Как отмечает издание, в список вошли люди, обладающие «глобальным влиянием на социальные медиа» и создающие тон мировым новостям.

«Президент Трамп — это мировой лидер с самым большим числом подписчиков в Twitter, который является для него эффективным инструментом, позволяющим доносить свои послания так, как он посчитает нужным», — говорят авторы списка.

При этом издание отмечает, что записи Трампа в микроблоге не всегда полезны его имиджу и иногда даже вредят.

В качестве примера журнал приводит обвинения, с которыми выступил Трамп, заявив, что в его отношении велась прослушка, а также утверждения президента о существовании записей его бесед с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

В список также вошли еще 25 человек, среди которых британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Рианна и Кэти Перри, светская львица из США Ким Кардашьян и даже семилетняя Бана Алабед, которая вела онлайн-блог из сирийского Алеппо.