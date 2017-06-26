Ракетный подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава», сообщили в Минобороны России.

Пуск ракеты был произведен из акватории Баренцева моря по полигону «Кура» на Камчатке.

«Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. Параметры траектории полета МБР «Булава» отработаны в штатном режиме», — сказано в сообщении Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что пуск был выполнен из подводного положения, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели.

Межконтинентальная ракета «Булава» — новейшая российская ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта «Борей». «Булава» способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения. Ракеты этого типа составят основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.