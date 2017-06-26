Сбербанк России подаст апелляцию на решение Арбитражного суда по спору с «Транснефтью», сообщила зампред правления Сбербанка Белла Златкис.

«Мы подадим апелляцию в положенные сроки, до 21 июля», — сказала Златкис.

Арбитражный суд Москвы 8 июня удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку о взыскании убытков по деривативам на 67 млрд рублей вследствие ослабления рубля. Сбербанк сразу после вынесения решения заявил о намерении его обжаловать, как только получит необходимые документы.