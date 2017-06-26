Информация о «разгроме» могилы лидера группы «Кино» Виктора Цоя не подтверждается полицией.

Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Объективного подтверждения появившейся информации не выявлено», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Сотрудники полиции опросили работников Богословского кладбища в Санкт-Петербурге и осмотрели само место захоронения после появления слухов о разгроме могилы рок-музыканта.

Фанаты считают, что информация о вандализме была провокацией.