Полиция не нашла подтверждения сообщений о «разгроме» могилы Цоя
Информация о «разгроме» могилы лидера группы «Кино» Виктора Цоя не подтверждается полицией.
Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Объективного подтверждения появившейся информации не выявлено», — цитирует сообщение «Газета.ру».
Сотрудники полиции опросили работников Богословского кладбища в Санкт-Петербурге и осмотрели само место захоронения после появления слухов о разгроме могилы рок-музыканта.
Фанаты считают, что информация о вандализме была провокацией.