Томские ученые разработали устройство для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов. Его можно использовать не только для сбора топлива, но и для предотвращения разлива по воде в случае аварии. Аналогов такого оборудования нет. Оно подходит для рек, ручьев, озер и болот.

Исследования проводились в Томском государственном университете (ТГУ). Технология запатентована. Устройство в случае возникновения нештатной ситуации и разлива нефти можно сразу устанавливать чуть ниже по течению, чтобы минимизировать последствия, сообщает ИА FlashSiberia.

Устройство состоит из компрессора и перфорированного шланга — после подачи воздуха образуется воздушно-пузырьковая преграда, нефтепродукты поднимаются со дна на поверхность, где их потом собирают. Опытно-промышленные испытания запланированы на 2018 год.