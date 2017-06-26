Россия видит свидетельства того, что «Джебхат ан-Нусру» (организация запрещена на территории России) пытаются вывести из-под удара, это нужно прекратить. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Воркнехом Гебейеху.

«Полное впечатление на основе опыта борьбы с терроризмом в Сирии, что так называемую «Джебхат ан-Нусру», или как бы она теперь не именовалась, всякий раз щадят силы коалиции, которую возглавляют США и другие сотрудничающие с ними государства», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия считает это очень опасной игрой, которая должна быть прекращена.

«И вообще любые двойные стандарты, и задние мысли, и скрытые замыслы должны быть отложены в сторону ради бескомпромиссной борьбы с терроризмом», — подчеркнул Лавров.