В подмосковной усадьбе Любимовка впервые стартует новый фестиваль-смотр «Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров». С 27 июня по 7 июля в бывшем имении Станиславского и на площадке Московского Губернского театра будут показаны самые яркие постановки областных театров.

По словам худрука Губернского театра Сергея Безрукова, новый фестиваль задумывался, чтобы показать спектакли, которые рождаются в провинции, но не всегда доходят до столичного зрителя.

— Есть множество фестивалей, благодаря которым талантливые спектакли привозят в Москву, но этого всё равно ничтожно мало. Мне кажется, этот форум поможет всем нам оценить то, что происходит в региональной театральной жизни, — рассказал «Известиям» Сергей Безруков.

Куратор Нарми Ширалиева отметила, что идея фестиваля губернских театров заключается в том, чтобы объединить спектакли, исповедующие систему Станиславского. Именно поэтому в качестве одной из площадок была выбрана Любимовка. Для театральных деятелей это сакральное место — здесь когда-то проходили репетиции чеховских пьес и был написан «Вишневый сад».

Программу пилотного смотра отбирал экспертный совет Фонда Станиславского. Качество постановок стало главным критерием отбора.

— Все спектакли подходят под название «летний фестиваль» — они яркие и радостные, их можно посещать с родителями, любимыми людьми, — поделился с «Известиями» Сергей Безруков.

В программе заявлены «Сон об осени» режиссера Юрия Бутусова (Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Александра Славутского (Казанский академический русский большой драматический театр им. Качалова), «Стойкий оловянный солдатик», Олега Жюгжда (Государственный театр кукол Республики Карелия) и «#ТОДАСЁ» режиссера Никиты Гриншпуна (Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского).

Откроется летний фестиваль «Вишневым квестом» в постановке Сергея Безрукова. По словам режиссера, форма квеста (театральной загадки) обусловлена тем, что эскиз спектакля по пьесе «Вишневый сад» будет показан в интерьерах усадьбы Станиславского, где рождалось знаменитое произведение. Эскиз был создан специально для показа на открытии. В полном варианте спектакль можно будет увидеть в Губернском театре.

— Термин «квест» сейчас немного затерт. Слыша это слово, представляешь скорее модный перформанс, чем спектакль психологической школы. Но основной принцип квест-театра — в том, что зритель участвует в театральном действе, перемещается в пространстве. Было бы непростительно показывать спектакль в Любимовке и не воспользоваться возможностью по ходу действия показать разные уголки усадьбы. Это совершенно не мешает нам выстраивать взаимоотношения персонажей «по Станиславскому», — уверяет Сергей Безруков.

В рамках фестиваля также пройдут творческие мастерские. Режиссерско-актерскую лабораторию по пьесе Горького «Дачники» проведет литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. Лекции для театроведов и театральных критиков прочтут Ольга Егошина, Алексей Бартошевич и Григорий Заславский. Лекция замминистра культуры РФ Александра Журавского называется «Об основах государственной культурной политики», а директора театра им. Евг. Вахтангова Кирилла Крока — «Как сделать театр успешным». Актерские мастер-классы представят режиссер Юрий Бутусов и Сергей Безруков.