Показом индийского эпоса «Бахубали» стартует 39-й Московский международный кинофестиваль. Зрителей ждет без малого 30 различных программ из более чем 200 фильмов со всего света, составляющих объемную панораму современного кинематографа.

В основном конкурсе в этом году 13 фильмов, и из них сразу три российских, полярных и по заявленным темам, и по эстетике. В потенциальные зрительские хиты можно смело записать драму «Купи меня» Вадима Перельмана о подноготной модельного бизнеса со Светланой Устиновой в главной роли . Это уже второй после популярного сериала «Измены» опыт сотрудничества русско-голливудского режиссера («Дом из песка и тумана») со сценаристской Дарьей Грацевич.

— В растерзанном противоречиями мире искусство кино оказалось в привилегированном положении : несчастья повседневности стимулируют творческую энергию, как и энергию протеста, — сказал «Известиям» программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. — Только вот согласия достичь оказывается всё труднее в сфере не только политики, но и эстетики. Отражая эту общую ситуацию, программа Московского кинофестиваля неизбежно оказывается фрагментарной и внутренне противоречивой.

Неожиданная трагикомедия «Карп замороженный» Владимира Котта обещает прежде всего интересную актерскую игру — в пространстве одного фильма встретились Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. Им предстоит разыграть историю о том, как где-то в российской глубинке подаренный в шутку огромный карп кардинально меняет взаимоотношения непутевого сына и его матери, готовящейся к собственным похоронам.

С фильмом Котта будет соперничать «Мешок без дна», новая работа Рустама Хамдамова, наверное, самого неизвестного культового режиссера России. В этот раз автор «Анны Карамазофф» и «Вокальных параллелей» взялся за новеллу Рюноскэ Акутагавы «В чаще», которую ранее уже переносил на экран Акира Куросава в фильме «Расемон». По версии Хамдамова, во времена Александра II придворная фрейлина рассказывает юному наследнику престола сказку о давнем убийстве, где у каждого из свидетелей была своя правда.

Как всегда, особый интерес представляет документальный конкурс. За главный приз здесь поборются две российские ленты. «Последний вальс» молодого документалиста Юлии Бобковой — портрет недавно ушедшего композитора Олега Каравайчука. Уже признанный классик Сергей Дебижев, широкому зрителю известный по абсурдистскому мокьюментари «Два капитана 2», представит историко-философское эссе «Раскаленный хаос» об истоках революции 1917 года.

В программе «Свободная мысль» традиционно собраны самые интересные документальные фильмы сезона. Из них мы сможем узнать о буднях современного экзорцизма («И избави нас от лукавого»), незаконных сафари в США и Африке («Трофей»), девушке-инвалиде, ставшей сетевым поэтом №1 в Китае («Этот шаткий мир»), истории американского расизма (номинированный на «Оскар» «Я не ваш негр») и многом другом. К слову, к последнему фильму музыку написал наш Алексей Айги.

— Сегодня в мире документального кино сложилась чрезвычайно интересная ситуация, когда равноправный диалог между собой ведут сразу три поколения режиссеров, — отметил в беседе с «Известиями» куратор документальной секции Григорий Либергал . — Все они имеют свой собственный взгляд на происходящее вокруг и умеют говорить ясным, интересным языком, полемизировать с общепринятыми мнениями и находить в, казалось бы, очевидных вещах неожиданные смыслы.

Зрителей также ждут главные фестивальные хиты из Берлина и Канн, ретроспективы отдельных режиссеров (Евгений Юфит, Кристиан Фрай) и целых кинематографий, а также подборка лучших фильмов ужасов и целая секция сферического кино, созданного для просмотра в шлемах виртуальной реальности. Наиболее радикальные и дискуссионные фильмы собраны в программе «Фильмы, которых здесь не было» кинокритика Стаса Тыркина. Среди них — новый фильм Клэр Дени «Впусти солнце» с Жюльетт Бинош.

— Изначально секция предназначалась для исключительных киноработ, по тем или иным причинам пропущенных российскими фестивалями или кинопрокатом, — пояснил куратор «Известиям». — Но затем появились картины, которых в буквальном смысле «здесь не было». То есть фильмы и авторы, не вписывающиеся ни в мейнстрим, ни в фестивальный артхаус в нашей его транскрипции.

Помимо привычных площадок фестиваля — мультиплекса «Октябрь», Центра документального кино и Дома кино — добавился ряд новых, а именно — кинозалы в Музее современного искусства «Гараж» и Третьяковской галерее.

По новой традиции жюри основного конкурса возглавляет режиссер фильма — победителя прошлого года: под руководством иранца Резы Миркарими будут работать актриса Орнелла Мути, режиссеры Йорн Йохан Доннер и Альберт Серра, сценарист Александр Адабашьян, и специалист по копродукции Бригита Мантей.

Фестиваль продлится до 29 июня