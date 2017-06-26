Солистка американской группы Evanescence Эми Ли получила в подарок гусли во время концерта в Москве. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

«Мне снится или я действительно получила гусли от наших поклонников в Москве сегодня? Мне нравится это! Спасибо», — написала Эми Ли.

Am I dreaming or did I really get a custom Gusli from our fans in Moscow today!? (A Russian harp!) I LOVE IT!!!! Thank you! ❤️ Публикация от Amy (@amylee) Июн 24 2017 в 1:01 PDT

Как рассказала 59.ru автор идеи необычного подарка Наталья Костенко, инструмент по ее просьбе изготовили в гусельной мастерской «Пустельга» в Перми. Резонаторное отверстие на инструменте выполнено в виде логотипа Evanescence.