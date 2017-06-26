Алексей Лескин, бывший вице-мэр Южно-Сахалинска, вот уже восемь месяцев служит пономарем в одном из городских храмов — соборе Рождества Христова. Как рассказала монахиня Илариона, он помогает при богослужении: работает в алтаре, разжигает кадило, а также выполняет другую работу. ИА SakhalinMedia в церкви уточнили, что Лескин служит совершенно бескорыстно, не получая денег за свою работу.

В свою очередь, жена Лескина Виктория рассказала, что ее супруг и раньше ходил в церковь, однако из-за занятости на работе не мог уделять храму много времени. После отстранения от должности он «просто ходит на службу».

Напомним, Лескин находился в СИЗО 16 месяцев. Сначала его обвиняли во взяточничестве, затем в участии в преступной группировке, которая передавала взятки экс-губернатору Александру Хорошавину.

В августе 2016 года Лескин был отпущен под домашний арест. Сейчас он по решению суда получает ежемесячную выплату — около 11 тыс. рублей.