Представители NASA (National Aeronautics and Space Administration) рассказали о печальных перспективах человечества, связанных с изменением климата на Земле. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По прогнозам ученых, в ближайшее время в разных точках планеты начнутся непрекращающиеся осадки. Это подтверждается исследованиями за последние 40 лет, согласно которым периодичность дождей в некоторых странах значительно увеличилась.

Американские ученые считают, что из-за глобального потепления в земной атмосфере пропадают восходящие воздушные потоки и испаряются облака. В перспективе подобная тенденция будет прогрессировать, что приведет к значительно большему выпадению осадков, так называемым вечным дождям.