Грозы и ливневые дожди придут в Москву на последней неделе июня, они ожидаются в понедельник и пятницу, сообщили в центре погоды «Фобос».

В начале недели воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, в четверг–пятницу — до плюс 23–28 градусов.

По данным синоптиков, теплые воздушные массы будут поступать в регион с юго-западными ветрами с начала недели; на фоне неустойчивой погоды с грозовыми ливнями температура воздуха вернется в пределы климатической нормы и немного ее превысит.

26 июня столица проведет в теплых воздушных массах атлантического циклона, но во второй половине дня возрастет вероятность грозовых дождей, местами возможно выпадение града, отметили в «Фобосе».

При этом температура воздуха будет оставаться в пределах 23–25 градусов тепла, ожидается юго-западный ветер — 4–9 м/с, при грозах порывистый.