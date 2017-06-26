Первый в России беспилотный автобус «MatrЁshka» будет испытан на острове Русском. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)

Соответствующее соглашение подписали представители университета и «Бакулин Моторс Групп» в Москве. Стороны договорились о совместном развитии технологического кластера на острове Русском.

Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута автобуса «MatrЁshka», который будет курсировать по кампусу ДВФУ.

Подготовка к запуску пройдет в июне–августе 2017 года, испытания проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики. Первый автобус планируется запустить на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в кампусе ДВФУ с 6 по 7 сентября 2017 года.

«MatrЁshka» — полностью автономный транспорт, разработанный резидентами Сколково. Он позволяет перевозить пассажиров, грузы и может работать в качестве коммунальной техники.