Представитель лейбористской партии в сенате Бразилии Тельмарио Мота предупредил власти страны и все население мира о грозящей нам опасности: оказывается, грядущей осенью Земля столкнется с легендарной планетой Нибиру, и наступит конец света.

По словам Моты, эту информацию он получил из своего доверенного источника в NASA, передает «Федеральное агентство новостей». Отметим, что бразильский политик не впервые делает подобные прогнозы: он убежден, что американские ученые, постоянно исследующие космические угрозы для нашей планеты, владеют информацией о приближении Нибиру, но не желают ее обнародовать из-за боязни вызвать панику.

С похожим пророчеством Мота выступал не далее как в мае нынешнего года, то есть около месяца назад. Тогда он заявлял, что при столкновении с «Планетой Х» (так сенатор именует Нибиру) гравитационное поле Земли изменится, и две трети ее населения погибнет от различных катаклизмов, включая похолодание.

Пока заявления Моты вызывают интерес разве что среди журналистов. В NASA неоднократно заверяли, что располагают исчерпывающими данными о потенциально угрожающих Земле планетах. По словам специалистов, не стоит рассматривать Нибиру как источник угрозы: это небесное тело находится за пределами Солнечной системы — и если даже войдет в нее, то сразу окажет влияние на гравитационные поля дальних от Земли планет, а это позволит ученым обнаружить ее присутствие.

Миф о конце света, который наступит при столкновении Земли с Нибиру, породил американский писатель азербайджанского происхождения Захария Ситчин — большой поклонник инопланетной гипотезы зарождения жизни. Он утверждал, что Нибиру имеет очень сильно вытянутую эллиптическую орбиту и раз в 3,6 тыс. лет заходит в Солнечную систему.

В работах Ситчина говорилось, что предполагаемое столкновение Земли с «Планетой Х» произойдет в 2085 году.