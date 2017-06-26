Итальянский агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что футболист проведет переговоры о возможном продлении контракта.

"После молодежного чемпионата Европы мы встретимся с "Миланом". Но сейчас на первом месте – сборная", – написал в Райола в Twitter.

Напомним, 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с "россонери", истекающий летом 2018 года. Владелец "Милана" Йонгхонг Ли заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.

Ранее "Газета.ру" сообщала, что аккаунт Доннарумы в Instagram был взломан.