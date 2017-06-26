Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что руководство страны намерено развивать сотрудничество с Ираном.

В телефонном разговоре с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани глава Катара подтвердил намерения Дохи продолжать «всестороннее развитие отношений и сотрудничество для решения проблем исламского мира».

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет назвали 13 требований для восстановления разорванных дипломатических отношений с Катаром. В частности, эмират должен снизить уровень дипломатических отношений с Ираном, закрыть посольство Исламской Республики в Дохе и значительно сократить торговый оборот.

Власти эмирата назвали требования «неприемлемыми и невыполнимыми».