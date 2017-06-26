Генеральный директор «Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева» Андрей Калиновский покидает пост руководителя предприятия и переходит на работу в госкорпорацию «Роскосмос», где займет пост исполнительного директора по качеству и надежности. Возглавит «Центр Хруничева» заместитель гендиректора «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Алексей Варочко. Перестановки планируется утвердить на заседании наблюдательного совета «Роскосмоса».

Как рассказал «Известиям» собеседник в руководстве «Центра Хруничева», на предприятии знают, что Андрей Калиновский не будет продлевать заканчивающийся этим летом контракт, поскольку он переходит работать в госкорпорацию. Руководитель пресс-службы «Центра Хруничева» Александр Шмыгов от комментариев воздержался.

Место Андрея Калиновского займет Алексей Варочко из ЦЭНКИ, до последнего времени руководивший КБ «Мотор» — производителем наземного оборудования ракетных и космических комплексов (КБ «Мотор» — это филиал ЦЭНКИ). Как рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству ЦЭНКИ, Алексей Варочко обратил на себя внимание руководства отрасли в ходе строительства унифицированного технического комплекса (УТК) на космодроме Восточный.

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по коммуникациям Игорь Буренков подтвердил «Известиям», что вопрос о руководителе «Центра Хруничева» планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета госкорпорации 26 июня.

Андрей Калиновский возглавлял «Центр Хруничева» в таких условиях, что составить впечатление о его личной роли в управлении компанией довольно затруднительно. В тот момент, когда Андрей Калиновский стал директором предприятия — это был август 2014 года, — развивались сразу три кризиса: общеэкономический на фоне обострения отношений с Западом, общеотраслевой (из-за чего и начали реорганизацию «Роскосмоса») и кризис в самом «Центре Хруничева», чьи ракеты «Протон» к тому времени потеряли репутацию надежных носителей, а новые «Ангара» не находили спроса.

За три года руководства Андрея Калиновского было видно, что предпринимаются усилия по части перестроения маркетинга компании на глобальном рынке (там в последнее время новые игроки и большие перемены), а также выявляется много злоупотреблений прежней администрации «Центра Хруничева», что вылилось в изрядное количество уголовных дел.

К первоочередным своим задачам Андрей Калиновский относил перестроение схем работы компании, решения при этом принимались радикальные — в частности, о перебазировании основного ракетного производства предприятия в Омск.

— Очень тяжело оценить деятельность менеджера в таких условиях, в каких работал Андрей Калиновский, — когда ты являешься заложником прежних ситуаций, проблем, которых не решить оперативно, когда на предприятии огромный долг, когда не всё зависит от тебя, — говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. — Результат усилий по перестроению предприятия может быть виден через годы, сейчас, конечно, рано что-либо оценивать.

По большому счету те проблемы, которые привели к радикальной перестройке всей ракетно-космической отрасли, обнажились именно благодаря проблемам «Центра Хруничева». Череда громких аварий с ракетами «Протон» и разгонными блоками «Бриз» (продукция «Хруничева») в 2010–2015 годах привела к тому, что высшим руководством государства были приняты значимые кадровые и организационные решения.