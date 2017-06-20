Центр имени Хруничева предложит «Роскосмосу» заключить мировое соглашение в отношении судебного решения о возмещении 3,2 миллиарда рублей. По словам официального представителя центра, данная мера позволит учесть интересы обеих сторон.

«Центр имени Хруничева намерен в рамках существующих законодательных процедур предложить госкорпорации «Роскосмос» заключить мировое соглашение о порядке и сроках исполнения решения суда, что позволит учесть интересы кредитора — госкорпорации — и предприятия», — приводит «РИА Новости» слова представителя предприятия.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация «Роскосмос» выиграла дело в отношении претензии к Центру Хруничева из-за аварии «Протона–М». Решением Арбитражного суда Москвы разработчика и производителя ракеты-носителя обязатели выплатить 3,2 млрд рублей компенсации за просрочку выполнения контракта.

Авария «Протона–М» с тремя спутниками «Глонасс» произошла в 2013 году, когда ракета-носитель потерпел крушение на территории Байконура, отклонившись от курса.