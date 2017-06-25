«Ночь русского балета» пройдет в ночь с 25 на 26 июня в столичной подземке. На платформе станции метро «Новослободская» артисты «Кремлёвского балета» представят публике фрагменты из лучших спектаклей театра: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Волшебная флейта» и другие.

На импровизированную сцену выйдут народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты России Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова, а также другие артисты балета. Музыкальное сопровождение будет дано в записи.

— Театр «Кремлевский балет» впервые выступает в пространстве метро. Это наша совместная акция с Московским метрополитеном. Она пройдет в рамках Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России, — рассказал «Известиям» начальник пресс-службы Государственного Кремлевского Дворца Константин Ярошевский. — Это уникальное мероприятие призвано продемонстрировать гостям столицы русское гостеприимство и красоту нашего балета.

Начало концерта — в 02:30. В это время столичный метрополитен уже закончит работу. Но специально для поклонников «Кремлевского балета» станция Новослободская будет открыта.