СМИ: Задержан депутат гордумы Ижевска Захар Милостивенко
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата городской Думы Ижевска Захара Милостивенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Он не уточнил подробности, однако не исключил, что подозрения в адрес депутата могут быть связан с делом экс-главы Удмуртии Александром Соловьевым, который был задержан в апреле текущего года по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей.
По данным следствия, глава региона получал деньги от строительных компаний, строящих мосты через реки Кама и Буй.
Александр Соловьев был главой Удмуртии с 2014 года. В 2016 году Удмуртия вошла в тройку самых коррумпированных регионов страны.
4 апреля 2017 Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении Соловьева с должности главы региона.