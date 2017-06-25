Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата городской Думы Ижевска Захара Милостивенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он не уточнил подробности, однако не исключил, что подозрения в адрес депутата могут быть связан с делом экс-главы Удмуртии Александром Соловьевым, который был задержан в апреле текущего года по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей.

По данным следствия, глава региона получал деньги от строительных компаний, строящих мосты через реки Кама и Буй.

Александр Соловьев был главой Удмуртии с 2014 года. В 2016 году Удмуртия вошла в тройку самых коррумпированных регионов страны.

4 апреля 2017 Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении Соловьева с должности главы региона.