Мутко поддержал Емельяненко после поражения в бое с Митрионом
Федор Емельяненко был и остается «Последним императором» и выдающимся спортсменом, несмотря на поражение в бое с Мэттом Митрионом, заявил вице-спикер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
То, что российский спортсмен вышел на ринг и пытался конкурировать с американцем, подчеркнул вице-премьер, дорогого стоит.
«Пускай Федор не расстраивается. Он был и остается «Последним императором», выдающимся спортсменом. Мы всегда с ним и будем его поддерживать всегда», — приводит слова Мутко ТАСС.
Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом. Бой был остановлен на второй минуте — после перекрестного удара американец сумел добить российского бойца.
На пресс-конференции 40-летний Емельяненко подчеркнул, что не намерен завершать карьеру после этого поражения. Журналисты встретили заявление «Последнего императора» аплодисментами.
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