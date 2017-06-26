Субботним вечером в Нью-Йорке тысячи любителей смешанных единоборств выстроились в очереди на вход в одну из самых знаменитых бойцовских арен мира — «Мэдиссон Сквер Гарден». Несмотря на долгое ожидание на тридцатиградусной жаре, никто из зрителей не возмущался — каждый был счастлив возможности попасть на одно из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств — дебютный поединок Федора Емельяненко в американском промоушене Bellator с американским бойцом Мэттом Митрионом. С самого начала турнира, даже на стадии предварительных боев, зал был забит под завязку — организаторы не стеснялись делать прямые включения из раздевалки Федора Емельяненко в перерыве между каждым поединком. Как только ведущий объявил о выходе на ринг нашего прославленного тяжеловеса, весь зал взвыл в одобрительном порыве — так тепло и единодушно нашего чемпиона не встречали давно. После стартового сигнала бойцы потратили около 40 секунд на то, чтобы присмотреться друг к другу. Затем оба тяжеловеса мощнейшими ударами отправили друг друга в нокдаун. Быстрее сумел отправиться Митрион. Американец тут же набросился на Емельяненко и нокаутировал нашего спортсмена.

Сразу же после боя «Последний Император» признался, что хотел бы взять реванш.

— Я хочу провести еще один бой с Митрионом, — заявил «Известиям» прославленный чемпион. — Не считаю, что я был слабее в этом поединке. Я сделал всё именно так, как должен был сделать, Мэтту повезло чуть больше. У меня была отличная подготовка и великолепные спарринг-партнеры, но сегодня мне немного не повезло.

Однако вариант ответного поединка практически полностью исключил глава Bellator Скотт Кокер, заявив, что не видит в нем необходимости.

— Желание Федора провести реванш мне понятно, — сказал «Известиям» Скотт Кокер. — Однако не думаю, что в этом поединке есть необходимость. Федор, как настоящий чемпион, не любит проигрывать и всегда хочет доказать, что он сильнее своего оппонента. Но у нас в тяжелом весе есть еще много сильных ребят, с которыми Емельяненко мог бы встретиться на ринге. Чейл Соннен бросил вызов Федору. Это его право, но и этот бой вряд ли состоится — эти ребята из разных весовых категорий. Уверен, что вашему бойцу надо отдохнуть пару недель, после чего мы вновь встретимся с ним, сядем за стол и решим, что делать дальше. В любом случае у Федора еще всё впереди.

Обидчик Емельяненко Митрион проявил себя как настоящий спортсмен с большим сердцем. Сразу после того, как он нокаутировал нашего бойца, он тут же бросился к Федору помочь ему прийти в себя. После боя он признался, что до сих пор не верит в то, что ему удалось победить.

—Знаете, это может прозвучать непонятно, но я не хотел побеждать Емельяненко, — признался «Известиям» Митрион. — Федор — мой кумир. Он легенда мирового ММА. Для меня большая честь не то что выйти с ним на ринг, а просто стоять рядом . Он потрясающий профессионал, боец до мозга костей, но сегодня мне повезло чуть больше. Удачи вашему чемпиону, и пусть фанаты не забывают — Емельяненко был, есть и будет лучшим бойцом в истории смешанных единоборств.

После турнира наш тяжеловес прошел медицинский осмотр, медики установили наличие ушибов, но не диагностировали никаких серьезных травм, а американец Митрион тут же отправился отмечать свою победу в близлежащий бар.

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