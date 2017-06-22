24 июня в в Нью-Йорке состоится дебютная схватка знаменитого российского бойца ММА Федора Емельяненко в одном из крупнейших мировых промоушенов — Bellator. Соперником нашего тяжеловеса станет Мэт Митрион, знаменитый только тем, что до попадания в смешанные единоборства профессионально занимался американским футболом. Напомним, первоначально поединок должен был состояться в феврале 2017 года, однако накануне боя оппонент Последнего Императора попал в больницу. Медики диагностировали у него камни в почках, и поэтому встречу пришлось отложить.

За несколько дней до поединка с Митрионом самый знаменитый российский боец ММА дал эксклюзивное интервью «Известиям» и рассказал о своей тактике на предстоящий поединок, причинах подписания контракта с Bellator и планах на ближайшие бои.

— Как прошла ваша подготовка к бою?

— Всё шло по стандартной программе. Я провел несколько хороших тренировочных сборов, у меня были интересные спарринг-партнеры из моей команды. В целом позитивно оцениваю свою подготовку, на результат которой мы посмотрим в предстоящем поединке.

— Каков ваш план на предстоящий бой?

— Главное — добиться положительного результата. Безусловно, хотелось бы дебютировать в Bellator красивой победой с нокаутом. Я знаю, что в США у меня много болельщиков, и я постараюсь порадовать их своим хорошим выступлением. Знаю, что многие любители единоборств и в нашей стране будут следить за поединком, и, безусловно, постараюсь не подвести своих поклонников.

— Что можете сказать о своем сопернике Мэтте Митрионе?

— Очень сильный, опытный боец, с которым мне предстоит интересный и сложный бой. Он отличный ударник, здорово работает в стойке. Уверен, Мэтт попытается навязать мне свой стиль и темп сражения. Но я постараюсь не дать ему этого сделать.

— Мэтт обещает уничтожить вас на ринге. Что можете ответить ему по этому поводу?

— Я обязательно отвечу. Но на том самом ринге, а не на словах.

— С кем бы вы хотели сразиться после боя с Митрионом?

— Для начала нужно провести бой с Мэттом, а там уже будем думать дальше. Что касается возможных оппонентов, то я уже неоднократно говорил, что не хотел бы встречаться с россиянами. В моей весовой категории хватает достойных иностранных спортсменов.

— Многие любители смешанных единоборств интересуются, почему вы выбрали именно Bellator, а не UFC?

— Не скрою, я общался и с руководством UFC, но мне приятнее строить отношения с руководителем Bellator Скоттом Кокером. Это высококлассный профессионал, который отлично знает свое дело. Мы встретились, быстро нашли общий язык и подписали соглашение. Выгоднее ли предложение Bellator по сравнению с UFC? Не буду скрывать, мне предложили хорошие условия и мне не на что жаловаться.

— Скотт заявил, что обсуждал с вами возможное проведение турнира Bellator в России. Когда в нашей стране может пройти соревнование подобного уровня?

— Мы неоднократно поднимали эту тему. Думаю, я смогу дать какую-то новую информацию после моего боя с Митрионом. Мы с Кокером обязательно обсудим возможность проведения турнира в нашей стране.

— Bellator принял солидное количество российских ребят в свои ряды...

— В этой организации наши бойцы могут развиваться как спортсмены, тут у них есть шанс сражаться против лучших соперников. А для того чтобы быть лучшим, нужно драться с лучшими.

Справка «Известий»

Федор Емельяненко — один из самых знаменитых бойцов ММА за всю его историю. Долгие годы он доминировал в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира. С 2000 по 2010 год никому не удалось победить Последнего Императора. За это время им были повержены такие легендарные бойцы, как Сэмми Шилт, Антонио Родриго Ногейра, Марк Коулман, Мирко Филиппович и Андрей Орловский. Всего на счету чемпиона 41 бой в ММА, в 36 из которых он одержал победу.

Емельяненко подписал контракт с Bellator на четыре поединка в декабре 2016 года. Схватка с Мэттом Митрионом, которая состоится 24 июня в Нью-Йорке, станет для россиянина дебютной в американском промоушене.

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