Главным событием турнира по смешанным единоборствам Bellator 180, который пройдет 24 июня в Нью-Йорке, станет долгожданный дебют Федора Емельяненко в американском промоушене. Самый знаменитый боец в истории ММА проведет свою первую схватку под эгидой Bellator против Мэтта Митриона. Этот поединок должен был состояться еще 18 февраля, однако в день боя американец был экстренно госпитализирован — медики обнаружили у Митриона камни в почках. Руководство Bellator получило множество предложений от ведущих мировых бойцов, которые выдвигали свои кандидатуры на бой с прославленным россиянином вместо Мэтта. Однако в итоге было принято решение не менять оппонента и дать Митриону время на восстановление — бой назначили на 24 июня в родном для соперника Емельяненко Нью-Йорке. За несколько недель до поединка «Известия» связались с Мэттом Митрионом, чтобы узнать о его самочувствии и ходе подготовки к встрече с «Последним Императором».

— До вашего поединка с Емельяненко осталось меньше месяца. Как вы себя чувствуете?

— Если вы спрашиваете про мое здоровье, то с ним все в порядке, спасибо. Я не испытываю никаких болей, полностью восстановился и планирую выступить на самом высоком уровне. Я тренируюсь каждый день, набрал хорошие кондиции. Готов выйти на ринг и побеждать.

— В последнее время вы сделали много довольно громких заявлений. Например, о том, что «уничтожите» Емельяненко на глазах своей семьи...

— Это не громкие фразы, это мой план. Я родом из Нью-Йорка, вся семья придет поддержать меня, на бой съедутся мои друзья со всех уголков страны. Я буду выступать в своем городе и постараюсь не разочаровать болельщиков. Какой еще у меня может быть настрой на предстоящий поединок? При всем уважении к Емельяненко, величайшему бойцу за всю историю смешанных единоборств, я нисколько не сомневаюсь в своей победе. В этот вечер она будет за мной.

— Как планируете вести бой?

— Я люблю работать в стойке. У меня хороший удар, который я с особой любовью припас для Емельяненко. Я нокаутирую его. В каком раунде — не имеет значения. Это будет жесткий бой, в котором я покажу ему всю мощь американских мускулов.

— Чего вы ждете от Федора? Видели его последние бои?

— Я просмотрел множество поединков с его участием. Да, возможно, Емельяненко потерял в скорости, но он все так же опасен и силен. Наш бой понравится зрителям, мы покажем достойную борьбу. Федор — великий спортсмен, и для меня большая честь выйти с ним в клетку. Если я одержу победу, это, безусловно, станет самым большим достижением в моей жизни. Сделаю все для того, чтобы мне было о чем рассказать детям.

— В последнее время в Bellator появилось много российских бойцов. Как вы считаете, с чем это связано?

— Уровень смешанных единоборств в России растет. Мы видим все больше сильных ребят из вашей страны в ведущих мировых организациях. Для меня удивительно, что только сейчас ваши парни начали показывать свой высокий уровень. Российская школа единоборств всегда была одной из сильнейших в мире. Думаю, во многом это — заслуга Емельяненко. Знаю, что много бойцов не только в России, но и во всем мире решили пойти в ММА после просмотра поединков Федора.

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