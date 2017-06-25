Пакистанские власти впервые выдали паспорт транссексуалу, которого охарактеризовали как третий пол.

По данным пакистанского телеканала GEO TV, первым новый паспорт получил активист местного движения транссексуалов Фарзана Риаз. Отмечается также, что теперь Риаз сможет выехать за пределы страны.

«Я получил свой паспорт, в котором мой пол назван не как мужской или как женский, а как «X», — заявил мужчина журналистам.

Фарзан Риаз, который является соучредителем и президентом организации Trans Action, еще пять лет назад начал борьбу за официальное признание себя трансгендером. Когда подошел срок менять свой паспорт, мужчина потребовал от местных властей, чтобы те документально закрепили его транссексуальность.