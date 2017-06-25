В первой половине 2018 года должен быть обнародован отчет о проверке разбирательства по делу о служебной почте экс-главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон.

Под подозрением находится бывший генеральный прокурор и министр юстиций США Лоретта Линч. Предположительно, она намеренно блокировала проводимое ФБР расследование. Проверку этой информации проводит генеральный инспектор Минюста Майкл Хоровиц.

О сроках проверки сообщает телеканал Fox News со ссылкой на главу комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса Джейсона Чаффетца.

«Почтовый скандал» разгорелся перед выборами президента США, в которых принимала участие Хиллари Клинтон. Оказалось, что в бытность госсекретарем она использовала для служебной переписки личную электронную почту.